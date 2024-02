Hier bleib' ich bis zuletzt! - Alt werden auf dem Land

Vielen Seniorinnen und Senioren in der Gegend geht es ähnlich. Anschluss findet sie manchmal in der Kirchengemeinde. Mehr als die Hälfte der Kirchengemeinde von Pfarrer Eichenberg ist über 65 Jahre alt. Doch der Gottesdienst findet selten im nächstgelegenen Ort Fleetmark statt, denn Pfarrer Eichenberg hält abwechelnd in allen 22 Dörfern Gottesdienste, die zur Gemeinde zählen. Der Weg in weiter entfernte Dörfer ist für sie inzwischen zu mühsam. Trotzdem empfindet Leonore Pengel es als Geschenk, bis ins hohe Alter so gut wie möglich integriert zu sein: