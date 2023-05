Seit über einem Jahr pendelt Kristin Jahn zwischen Löbichau in Thüringen und Fulda. Bislang Superintendentin des Kirchenkreises Altenburger Land der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) startete sie zum 1. März 2022 in ein neues Amt: Als Generalsekretärin kümmert sie sich seither um die Vorbereitungen des Deutschen Evangelischen Kirchentages, trägt auch die Verantwortung für die Mitarbeitenden an den Standorten in Fulda und Nürnberg. Für die 46-Jährige verbindet sich damit ein Traum: "Dass wir aufbrechen und es wagen, Kirche für andre zu sein: luftig, offen, strahlend, weit und ein Ohr haben für das, was Menschen bewegt – egal wer sie sind, egal woher sie kommen, egal ob sie Christen sind." Ihre Vision ist also ein Kirchentag als weltoffenes Netzwerk und Debattencamp, auf der Höhe der Zeit, um Impulse in Kirche, Politik und Gesellschaft senden zu können.