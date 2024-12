Bildrechte: Glaubwürdig / MDR Fernsehen

Als Warlich Ende der 1990er aus Hessen herzog, war es an Winterabenden im Dorf gespenstisch leer. "Alle saßen allein vor ihren Fernsehern oder PlayStations. Da hab ich gedacht: 'Nee, das müssen wir ändern'", erinnert er sich.



Mit seiner Frau Ilse beginnt er bereits im November mit den Vorbereitungen. "Wir machen alles ehrenamtlich und dass, was wir an Überschuss haben, wird gespendet", erzählt Wahrlich. Früher immer an die Kinderkrebshilfe nach Halle, ergänzt Ilse Warnert, "weil unsere Tochter mit 26 schon Krebs hatte und in Halle gerettet wurde, sagen wir mal so." Nun gehen die Gelder an ein Hospiz – und gespart wird außerdem für eine neue Weihnachtspyramide für den Dorfplatz.