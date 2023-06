Schicht im Schacht

Die so genannte "Kaue" des ehemaligen Kalibergwerks "Thomas Müntzer" Bischofferode. Hier haben sich früher hunderte Bergleute für ihre Schicht umgezogen – bis zur Schließung 1993. Herbert Kindler war hier vor zehn Jahren zum letzten Mal. Der ehemalige Schachthauer hat nach der Schließung noch die Grube verwahrt und ist 2013 in Rente gegangen. 2023 ist er mit uns an den alten Arbeitsplatz zurückgekehrt Bildrechte: MDR/Malte Niessen