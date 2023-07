In Sömmerda sind sie nicht die einzigen Ausreisewilligen. Insgesamt 90 Familien haben zum damaligen Zeitpunkt einen Ausreiseantrag gestellt. In der thüringischen Kleinstadt solidarisieren sie sich. Unter den Augen der Staatssicherheit treffen sie sich regelmäßig auf dem Marktplatz, um sich gegenseitig Mut zu machen. Aber auch, um zu provozieren. Denn "Querulanten hatten die größte Chance, rauszukommen", sagt Rainer Römhild.

Als der Evangelische Kirchentag in Erfurt vor der Tür steht, reift in Rainer Römhild der Plan zur Besetzung des Doms. Denn zu dem Kirchentag reisen auch westdeutsche Politiker und Medien an. Der Dom soll die letzte Etappe auf dem Weg in die ersehnte Freiheit, in den Westen, sein. Gemeinsam mit anderen Familien aus Sömmerda und Erfurt wollen die Römhilds den Dom besetzt halten, bis sie die DDR legal verlassen dürfen. Rainer Römhild erzählt, es sei die "einmalige Chance" gewesen, den eigenen Interessen mit Nachdruck Gehör zu verschaffen.