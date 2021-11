Vor der EKD-Synode in Bremen Die evangelische Kirche und die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt

Hauptinhalt

Auch die evangelische Kirche ringt um die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in ihren Reihen. Das Kirchenparlament, die EKD-Synode, wird sich auf ihrer Tagung, die am kommenden Wochenende in Bremen beginnt, erneut mit diesem Thema befassen. Kritiker monieren, dass die Protestanten das Thema lange nicht ernst genommen und viele Kirchenleitende gedacht hätten, das sei vor allem ein katholisches Problem. Michael Hollenbach berichtet.