Seine Frau erzähle ihm oft, dass sie hier und da wieder einen Blick abgekriegt habe, sagt Semjon Task. In so eine Situation sei er noch nie gekommen: "Ich bin mit meinem Kind zusammen, bin laut, wenn wir unterwegs sind, lache und spiele mit denen. Mich interessiert nicht, was das Kind anhat, was die anderen Kinder anhaben oder was die alle essen. Und ich denke, das geht den meisten Vätern so."