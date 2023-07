Stichwort: Christopher Street Day (CSD) Der CSD geht auf den Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street Ende Juni 1969 zurück, dem tagelange Straßenschlachten mit der Polizei folgten.



Der CSD wird seitdem weltweit oft mit sehr farbenfrohen Paraden als Aktionstag gegen Benachteiligungen und für eine tatsächliche Gleichberechtigung aller Menschen begangen.



In Deutschland wird der CSD in vielen größeren Städten zwischen Juni und August gefeiert. Die größten Paraden in Deutschland finden in Berlin und Köln statt.