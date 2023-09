Bereits bevor Pierre Zocher seinen Hof in Großharthau übernimmt, denkt er darüber nach, welche Wege er in der Milchwirtschaft einschlagen kann. Den Druck, immer mehr Milch zu produzieren und dafür immer weniger Wertschätzung zu bekommen, will er weder sich selbst noch seinen Kühen zumuten. Normalerweise muss eine Kuh bis zu 50 Liter Milch pro Tag geben.