Katholischer Gottesdienst aus der Moritzkirche in Halle

Tausende Kinder singen in Kinderchören, viele davon in ihren Kirchen und Gemeinden. Im Juni 2023 kommen viele christliche Kinderchöre aus den fünf mittel- und ostdeutschen (Erz-) Bistümern Berlin, Dresden-Meißen, Erfurt, Görlitz und Magdeburg zu einem großen Treffen des internationalen Chorverbandes Pueri Cantores nach Halle und gestalten diesen Friedensgottesdienst.

Der Chorverband möchte, so heißt es in seiner Satzung: "Chöre in Deutschland in ihrer musikalischen, kulturellen, erzieherischen und religiösen Arbeit unterstützen und ihre gegenseitige, freundschaftliche Verbundenheit, wie die mit den Pueri Cantores anderer Länder fördern und zur Gründung neuer Chöre und Scholen anregen".



Der Verbandes will auch Begegnung der Chöre bei regionalen, nationalen oder internationalen Chortreffen ermöglichen.