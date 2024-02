Jüdisches Leben in der Thüringischen Rhön

Mit der großen Pestepedemie von 1348/ 49 verschlechterten sich die Beziehungen zwischen Juden und Christen.



Da die Ausbreitung der Krankheit vielfach den Juden angelastet wurde, kam es in allen zuvor erwähnten Städten zu Pogromen und größtenteils zum Untergang der Gemeinden. Die Mehrzahl der Überlebenden floh in den Osten Europas.



Auch der Reformator Martin Luther rief 1543 mit seiner Hetzschrift "Von den Juden und ihren Lügen" dazu auf, die Synagogen zu verbrennen. Eine Steilvorlage für den Antisemitismus im späten 19. Jahrhundert und für die deutschen Christen der Nazizeit.



So kam es im 16. Jahrhundert auch dazu, das Schutzbriefe von auf dem Land lebenden Juden wiederaufgekündigt wurden, wie der Historiker Israel Schwierz untersuchte.



Bis sich das Blatt wieder wendete, weil die Reichsritterschaft erkannte, dass Schutzbriefe für Juden, basierend auf entsprechenden Privilegien des Kaisers, eine neue Finanzquelle darstellten.



Viele der zur Reichsritterschaft in Franken gehörenden niederadligen Familien nahmen in ihren Kleinterritorien Juden auf: "Diese reichsritterlichen Dörfer konzentrierten sich im Südwesten und Westen des heutigen Thüringens. In Aschenhausen, Bauerbach, Berkach, Bibra, Gehaus, Gleicherwiesen, Marisfeld, Simmershausen, Stadtlengsfeld, Völkershausen, Walldorf. Von dort aus trieben die Juden, meist Hausierer und Viehhändler, ihren Handel."



Das vormals städtische Judentum sei so zum Landjudentum geworden, heißt es in der Dokumentation von Israel Schwierz.



Seit der Wende zum 20. Jahrhundert nahm die Zahl der jüdischen Einwohner in Dörfern wie Bauerbach, Bibra oder Gleicherwiesen stetig wieder ab. Junge Leute gingen in die Städte. In Hildburghausen, Themar, Meiningen, Suhl oder Erfurt bekamen sie bessere Bildungsmöglichkeiten und konnten Geschäfte gründen. Ausgelöst wurde diese Bewegung, nachdem Juden die vollen Bürgerrechte erlangt hatten.



Ein bekanntes Beispiel für den Aufstieg ehemaliger Landjuden ist die von der Familie Simson in Suhl-Heinrichs gegründete Fabrik für Waffen und Fahrzeuge. Vorfahren von Moses Simson waren Schutzjuden aus Mühlfeld im unterfränkischen Grabfeld und aus Schwarza nördlich von Meiningen.