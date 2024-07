Regelmäßige Synagogen-Gänger oder auch einfach nur aufmerksame Leser des Lu‘achs, des Jüdischen Kalenders, wissen, dass es das Phänomen der Doppelwochenabschnitte gibt. Die Tora ist solcherart in 54 Wochenabschnitte eingeteilt, dass auch in einem Schaltjahr jeder Woche eine Lesung zugeteilt ist.

Unser jüdisches Jahr ist ein Mondjahr und der Monat hat entweder 29 oder 30 Tage. Dabei kommt eine Jahreslänge von 354 Tagen zusammen. Das sind 11 Tage weniger als im Sonnenjahr. Da einige unserer Feiertage einen agrarischen Hintergrund haben, ist es wichtig, dass sie ungefähr in die entsprechende Jahreszeit fallen. Also das Wallfahrtsfest Pessach in den Frühling, Schawu‘ot in den Frühsommer und Sukkot in den Herbst.