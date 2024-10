Mitte des 18. Jahrhunderts wird die Synagoge in Gröbzig gebaut. 1934 wird sie zum Heimatmuseum umfunktioniert, was sie wahrscheinlich vor der Zerstörung in der Pogromnacht 1938 schützt. Am 3. November 1988 wird das Ensemble als Museum Synagoge Gröbzig wiedereröffnet. Es besteht aus der Synagoge, einem Gemeindehaus, dem Cheder - der jüdischen Grundschule, der Remise und dem jüdischen Friedhof. Zum Museumskomplex gehört ein Jugendbildungszentrum. Seit 2019 laufen Umbauarbeiten, die 2023 beendet sein sollen. Trotzdem lohnt sich ein Besuch vorab: Es werden noch Stadt- und Friedhofsführungen und pädagogische Programme angeboten, die Einblicke erlauben ins jüdische Leben in Anhalt. Bildrechte: Kai Flemming

Die Barocksynagoge von Halberstadt ragt einst so hoch über die Dächer der Altstadt, dass sie auch vom Domplatz deutlich zu erkennen ist. Heute wächst am Standort wildes Grün. Nicht, weil es am Gärtner fehlt. Es ist eine Art grüne Synagoge, belebt von Pflanzen, die schon in der Bibel vorkommen. Die Idee und die Umsetzung stammt vom Künstler Olaf Wegewitz. Von der Synagoge selbst ist nur noch eine Ruinenwand übrig. 1712 lässt der Hofjude Berend Lehmann sie erbauen. Die Unternehmerfamilie Hirsch modernisiert den Bau am Ende des 19. Jahrhunderts, der nun über eine Eingangshalle mit Kupferbecken zur rituellen Handwaschung verfügt. In der Pogromnacht 1938 wird die Synagoge geplündert, die Thorarollen werden auf der Straße verbrannt. Die jüdische Gemeinde muss aufgrund einer baulichen Verfügung der Stadt den Abriss der Synagoge wenige Wochen später selbst finanzieren. 70 Jahre nach der Auslöschung der jüdischen Gemeinde erinnert das Kunstprojekt "DenkOrt" von Olaf Wegewitz an diesen zerstörten Ort des Glaubens und des Gebets. Bildrechte: MDR/Jan Dörre

Die bedeutende Rolle, die Halberstadt in der Geschichte der Juden im heutigen Mitteldeutschland gespielt hat, zeigt sich bei einem Stadtrundgang. Deutlich wird sie auch im Berend Lehmann Museum für jüdische Geschichte und Kultur oder beim Blick auf die drei jüdischen Friedhöfe, die es in Halberstadt gibt.

Die Synagoge von Eisleben wird 1850 von dem Rabbiner Ludwig Philippson eingeweiht, ein bedeutender Wortführer für die Rechte der Juden. 1938 wird die Synagoge enteignet, entweiht und geschändet. Lange verfällt sie. Im Jahr 2010 erwirbt der Verein Eisleber Synagoge e.V. Gebäude und Grundstück. Seitdem bemüht sich das Bürgerprojekt um Sicherung und Rekonstruktion. So konnte in Kooperation mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft das Dach erneuert und mit Unterstützung des Kultusministeriums die Vorderfront des Hauses wiederhergestellt werden, nachdem im Jahr zuvor die Hinterfront repariert wurde. Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Stephan Schulz

Die bauliche Hülle ist damit komplett wiederhergestellt. Danach steht der Innenausbau an. Doch die Sanierung stockt wegen fehlender finanzieller Mittel.

Ziel ist es, dabei die noch vorhandenen Spuren zu bewahren, ein Museum und kulturelles Begegnungszentrum aufzubauen. Schon jetzt finden Veranstaltungen in dem noch unfertigen Synagogensaal statt, jedes Jahr beteiligt sich der Verein am Tag des offenen Denkmals.

Die rund 30 Mitglieder des Vereins forschen außerdem zur jüdischen Regionalgeschichte. Durch die Verlegung von Stolpersteinen, Ausstellungen und pädagogische Angebote und Projekte vermitteln sie dieses Wissen über das jüdische Leben im heutigen Landkreis Mansfeld-Südharz. Dazu gehört die Auseinandersetzung mit der antijudaistischen Einstellung des berühmtesten Sohnes der Stadt, Martin Luther. Im September 2021 wird der Verein für sein Wirken mit dem Werner-Sylten-Preis für christlich-jüdischen Dialog ausgezeichnet.

Die Synagoge in Haldensleben wird Anfang des 19. Jahrhunderts als israelitischer Tempel direkt in der bürgerlichen Nachbarschaft erbaut, für eine Gemeinde, die erst seit 1809 in Haldensleben existiert. Die Synagoge wird 1907 an die Neuapostolische Gemeinde verkauft. 2002 übernimmt der Landkreis Börde die vom Verfall bedrohte Synagoge samt Kirche. Als Kulturdenkmal gehört sie nun zum Museum Haldensleben. 2007 kommt es zur großen Neueröffnung der Gebäude unter dem Namen "Haus der anderen Nachbarn". Es soll ein Ort sein der Begegnung zwischen Menschen verschiedenster Religion und Herkunft, die in Haldensleben lebten und immer noch leben. Zwar liegt der Fokus liegt auf dem jüdischen Glauben; vor allem auf der Geschichte der Gemeinde und des Tempelbaus. Ziel ist es aber, interreligiöses Wissen zu vermitteln. Das Haus befindet sich in der Steinstraße 18 und kann im Rahmen einer Führung oder während der vom Museum veranstalteten pädagogischen Programme besucht werden.

