Ein Gottesdienst zu Fronleichnam bildete den Auftakt für den Katholikentag in Erfurt am Donnerstag. Erfurts Bischof Ulrich Neymeyr leitete den Gottesdienst. Das katholische Hochfest ist anders als in einigen anderen Bundesländern kein gesetzlicher Feiertag in Thüringen - mit einer Ausnahme: dem Eichsfeld als katholischer Kernregion im überwiegend säkular geprägten Thüringen. An Fronleichnam, dem "Hochfest des Leibes und Blutes Christi", zeigen Katholiken öffentlich ihren Glauben an die Gegenwart Christi im Sakrament der Eucharistie.