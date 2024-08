Kirche und die AfD

In deutschen Kirchgemeinden brodelt es. Nicht jedem passt, dass die beiden großen Kirchen unmissverständlich erklärt haben, völkischer Nationalismus widerspreche dem christlichen Menschenbild – und eine Partei wie die AfD, die ihm zunehmend fröne, sei deshalb für Christen nicht wählbar.

Kirchen warnen vor AfD-Wahl

Die AfD stelle sich "gegen die Grundwerte des menschlichen Zusammenlebens und der Demokratie", so die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) in ihrer Erklärung vom 22. Februar 2024. Die Verbreitung rechtsextremer Parolen – dazu gehörten insbesondere Rassismus und Antisemitismus – sei unvereinbar mit einem haupt- oder ehrenamtlichen Dienst in der Kirche, stellten die katholischen Bischöfe außerdem klar. Kurz darauf zog die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) nach und warnte ebenfalls vor der Wahl rechtsextremer Parteien, "weil sie Minderheiten ausgrenzen und die Demokratie gefährden".

Eine so klare Stellungnahme zu einer im Bundestag vertretenen Partei sei außergewöhnlich, räumte der DBK-Vorsitzende, Bischof Georg Bätzing ein.

"Genau jetzt ist die Zeit"

In der MDR-Doku erklärt Anna-Nicole Heinrich als Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland die Einmischung in die Politik für legitim: "Genau jetzt ist die Zeit, diese klare Grenze zu ziehen", sagt sie mit Blick auf die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im September 2024. Zugleich sei klar, "dass Menschen dazu andere Positionen haben": "Aber wir brauchen das Gespräch darüber und unsere Kirchen sind dafür die besten Orte."

Zerreißprobe für die Gemeinden in Ostdeutschland?