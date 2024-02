Corinna Herold, Sprecherin für Religion in der thüringischen AfD-Fraktion, findet, dass sich die Bischöfe mit der Erklärung zu weit aus dem Fenster lehnen: "Ich finde das in Hinblick auf die ursprüngliche Aufgabe der Kirchen und Religionsgemeinschaften ein wenig überdehnt in der Zuständigkeit. Um nicht zu sagen, etwas übergriffig in die weltlichen Angelegenheiten der Gläubigen. Das sollten die Kirchenführer bitte trennen. Zwischen Politik bzw. dem politischen Leben auf der einen und dem geistigen Leben auf der anderen Seite."