Die katholische Kirche in Sachsen ringt um den richtigen Umgang mit AfD-Sympathisanten. Der Dresdner Bischof Heinrich Timmerevers verwies darauf, dass es auch Menschen in kirchlichen Gemeinden und Einrichtungen gibt, die die AfD wählen oder sich in ihr engagieren. Dieses Problem dürfe nicht verschwiegen werden. Timmerevers ermutigte dazu, "sich um jeden Einzelnen zu bemühen." Das bedeute jedoch nicht, "jede Position gutzuheißen". Es brauche mehr Menschen, die für ein gutes Zusammenleben stritten. Das müsse auf Grundlage ihres christlichen Glaubens und in Übereinstimmung mit anderen erfolgen.

Bildrechte: dpa