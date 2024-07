Freitagabend in der Jugendkirche Haldensleben , ein Holzbau mit viel grüner Freifläche ringsherum. Die kleine Kirche ist voll, rund vierzig junge Menschen sitzen im Kreis, Kerzen brennen, vor dem Altar stehen Mikrofon und Verstärker.

Es ist Zeit für die sogenannte Denkpause. 20 Minuten geht es um das, was die Anwesenden bewegt. Für viele, die hier an den Stadtrand gekommen sind, ein echter Höhepunkt der Woche: zum Krafttanken, zum Nachdenken, zum Diskutieren über die Weltlage oder um einfach mit offenen Armen aufgenommen zu werden.

Wenn meine Eltern über ihre Kindheit und über ihre Jugend reden, dann sprechen sie meist darüber, wie sorgenfrei das alles war. Und ich merke, dass es für uns nicht ganz so sorgenfrei ist.

"Themen wie Klimawandel, Kriege oder andere politische Themen sind sehr präsent in meinem Freundeskreis. Es hat tatsächlich auch negative Auswirkungen, weil ich durch meine politische Meinung oder Äußerungen viele Freunde verloren habe. Sogar Familienmitglieder wenden sich von mir ab", bedauert die 18-Jährige.

Laut aktuellen Umfragen blicken Jugendliche deutlich pessimistischer in die Zukunft als frühere Generationen. Die Jugendkirche in Haldensleben ist aber kein Ort der Weltflucht – ganz im Gegenteil. Hier wird sich die Welt nicht schön gebetet. Es geht stattdessen um Gesprächskultur und Akzeptanz.

Auch für Jolina ist die Jugendkirche ein wichtiger Ort. Die 18-Jährige ist in einer Ausbildung und fühlt sich mit ihren Ansichten ebenfalls häufig ausgegrenzt. Eigentlich - so räumt sie ein - müsste man sich auch außerhalb der Gemeinde engagieren, in der Politik zum Beispiel. Doch sie fürchte die politische Auseinandersetzung, denn "dazu braucht man auch sehr viel Mut, den ich zurzeit nicht habe", bekennt Jolina.