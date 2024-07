Bildrechte: MDR/Konstantin Henß

Bibelgeschichten mit Popsongs Pfarrerin aus Mittweida begeistert mit Taylor-Swift-Gottesdienst

Hauptinhalt

01. Juli 2024, 10:40 Uhr

Was haben Pop-Ikone Taylor Swift und die Bibel gemeinsam? In den Augen von Nina-Maria Mixtacki eine ganze Menge. Die Pfarrerin der Stadtkirche Mittweida hat sich von einem Gottesdienst in Heidelberg inspirieren lassen und hat am Freitagabend einen eigenen Taylor-Swift-Gottesdienst veranstaltet. Der trug den Titel "Taylor Swift und andere starke Frauen" und fand im Mittweidaer Stadtgarten in der Rochlitzer Straße statt.