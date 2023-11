Und damit blickt Felix Oertel ganz tief in die Geschichte des Friedhofs. Eines ganz besonderen Ortes, wie Eta Zachäus von der Israelitischen Gemeinde in Leipzig betont: Weltweit einzigartig sei schon die Konstellation der historischen Ereignisse von 1928 an über die Nazi- und Kriegszeit bis in DDR- und Nachwendezeit.

1928 wird das Areal als dritter jüdischer Friedhof der Stadt geweiht. Direkt an der Delitzscher Straße entsteht eine prächtige Trauerhalle mit einer imposanten hohen Kuppel. Das Gebäude wird in der Pogromnacht 1938 niedergebrannt und später gesprengt. Schon im Jahr zuvor muss die Jüdisches Gemeinde ihren ältesten Friedhof im Johannistal auflösen. Ein Tabubruch: Jüdische Friedhöfe sind für die Ewigkeit angelegt und dürfen nicht aufgegeben werden: "Die Gebeine wurden exhumiert, in kleine Leinensäcke gepackt und hierher überführt. Wir wissen nicht genau, wie viele Grabsteine mitgekommen sind. Wir wissen, dass auch einige zerschlagen und wahrscheinlich an der Seite in die Erde versenkt worden sind", so Eta Zachäus von der Israelitischen Gemeinde in Leipzig