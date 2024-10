Bildrechte: imago images/epd

1982: Erste Friedensgebete in der Leipziger Nikolaikirche Am 13. September 1982 trafen sich zum ersten Mal Gläubige zum ökumenischen Friedensgebet in der Leipziger Nikolaikirche. Ökumenische Friedensgebete gab es nicht nur in Leipzig, sondern in vielen Städten der DDR. Die Menschen trafen sich, um für Frieden und für das Ende des atomaren Wettrüstens zu beten. In den darauf folgenden Jahren kamen viele Themen dazu, wie zum Beispiel Umweltschutz und Bürgerrechte.



Die Leipziger Nikolaikirche und andere Kirchen der DDR wurden mit den ökumenischen Friedensgebeten Orte, an denen Bürger und Bürgerinnen der DDR ihre Sorgen, Nöte und Ängste ohne Scham und Strafe ansprechen konnten. Schnell beteiligten sich auch DDR-kritische Gruppen an den Gottesdiensten.



Aus den Friedensgebeten gingen die Montagsdemonstrationen hervor - nicht nur in Leipzig, die ein wichtiger Teil der Friedlichen Revolution waren. Ökumenische Friedensgebete finden bis heute in vielen Orten und Kirchen statt, in Leipzig (mit wenigen Ausnahmen) jeden Montag 17:00 Uhr.