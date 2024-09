Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Jubiläum 35 Jahre Montagsdemos: So erinnert Leipzig an die Friedliche Revolution

04. September 2024, 15:47 Uhr

Unter dem Banner "Für ein offenes Land mit freien Menschen" bildete sich am 4. September 1989 die erste Montagsdemonstration in Leipzig. Nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche fanden sich mehrere hundert Menschen zu einer Kundgebung zusammen. In den folgenden Wochen versammelten sich immer mehr Menschen montags nach dem Friedensgebet zu friedlichen Demonstrationen. Diese sollten schließlich am 9. November in den Zusammenbruch der DDR münden. In Leipzig wird diesen Herbst verschiedentlich an das Jubiläum erinnert.