Ein Kinderchor wird den Gottesdienst mitgestalten, begleitet von einem Instrumentalensemble, das eigens für diesen Anlass zusammenkommt. Die Predigt hält Pfarrerin Juliane Baumann. Die musikalische Leitung hat Christine Cremer, Landeskantorin für Singarbeit in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), die Orgel spielt Cosima Schreier, Kantorin der Evangelischen Regionalgemeinde Sömmerda.

Die erste urkundliche Erwähnung von St. Bonifatius fällt in das Jahr 1436. Unklar ist, wie viele Vorgängerbauten die heutige Bonifatius-Kirche hatte. Das Untergeschoss des Turmes verweist in romanische Zeit. Ein wertvoller fünfteiliger Flügelaltar stammt aus dem 15. Jahrhundert.

Die Gemeinden von Annaberg-Buchholz und Wiesa feiern diesen Gottesdienst gemeinsam. Beide Kirchen wurden in den 1930er-Jahren gebaut. In zwei Jahren wird die Annaberger Kirche ihr einhundertjähriges Kirchweihjubiläum feiern. Die Kirche wurde in Anlehnung an den Art-Decó-Stil gebaut und steht unter Denkmalschutz.

In der gotischen Kirche St. Marien und Laurentius Dippoldiswalde werden deshalb Mitglieder der Männerkreise Freital und Dippoldiswalde einen gemeinsamen Gottesdienst gestalten. Das Motto lautet: "Es ist dir gesagt, was gut ist". Diakon Thomas Lieberwirth wird predigen. Ehrenamtliche Mitglieder erzählen von ihrem Engagement in unterschiedlichen Bereichen: Was motiviert sie? Was können sie anderen weitergeben?