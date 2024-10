Künstlerin Bea Meyer ergänzte vor Ort, dass die weißen, unbeschriebenen Banner für die freie Meinungsäußerung, aber auch für Frieden, Gewaltfreiheit und für Eskalation stehen.

Insgesamt hatten 32 Architektinnen und Künstler aus sechs Ländern ihre Entwürfe für den künstlerischen Wettbewerb eingereicht. Die Entscheidung trafen 13 Jury-Mitglieder; Jury-Vorsitzender ist der norwegische Architekt Kjetil Thorsen, der u.a. den Museumskomplex am New Yorker Ground Zero plante.

Leipziger Entwurf für neues Einheitsdenkmal überzeugte Jury

Überzeugt hat der Siegerentwurf die Jury mit seiner "zugleich abstrakten und konkreten Würdigung" von Protestbewegungen im Allgemeinen und der Friedlichen Revolution von 1989 im Besonderen.



"Die kraftvolle Inszenierung der 50 über den Platz verteilten Objekte, in den Boden gesteckte Banner, Fahnen und Transparente, überlässt den Betrachtenden Raum für Assoziation, Aneignung und Partizipation", heißt es im Kommentar der Jury. Das Denkmal schaffe "einen kraftvollen und inspirierenden Ort für die würdevolle Auseinandersetzung mit Kernfragen der Demokratie". Bildrechte: Hansjoachim Wuthenow

Landschaftspark mit Denkmal soll zum Innehalten einladen

"Es ist ein Dialogdenkmal, ein sich einbettendes Denkmal in eine Landschaft", sagte Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung bei der Präsentation in Leipzig. Er sei stolz, dass der Siegerentwurf das Stadtbild von Leipzig erweitern werde. Das Denkmal wirft seiner Ansicht nach auch die Frage auf: "Was muss heute auf einem Transparent stehen, damit wir die Demokratie weiterentwickeln?" Das Denkmal sei für ihn zeitlos und lade Menschen zum Nachdenken und Innehalten ein. Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas

Die Bürgerrechtlerin Gesine Oltmanns, die als Projektleiterin bei der Stiftung Friedliche Revolution das Projekt vorangetrieben hatte, sprach von einer "frohen Botschaft" für Leipzig, dass nun nach Jahren der Entwurf für das Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal feststeht. Ihr wurde auch eine besondere Würdigung durch Sachsens Minister Kretschmer zuteil. Er sagte: "Sie haben sich durchgesetzt. Sie haben gezeigt, dass es Ihnen ein wirkliches Anliegen ist."

Der Weg zum Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmal

Schon seit 2008 gibt es Pläne neben Berlin auch in Leipzig ein Freiheits- und Einheitsdenkmal zu bauen. Das geschah damals auf Initiative sächsischer Abgeordneter im Bundestag. Nachdem auch die Stadt Leipzig damit einverstanden war, gab es daraufhin einen ersten Anlauf zur Umsetzung, der jedoch erfolglos war.



2017 hat der Bundestag seinen Beschluss erneuert, ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig aufzubauen. Die Stiftung Friedliche Revolution hat 2021 im Auftrag der Stadt Leipzig die Koordinierung der Planung übernommen. Schließlich konnten sich im März 2024 Künstler und Architekten zur Teilnahme am künstlerischen Realisierungswettbewerb anmelden. Im Juni 2024 hatten die ausgewählten Künstler:innen die Auslobung mit der Wettbewerbsaufgabe erhalten.

Baubeginn des Denkmals für Oktober 2025 geplant