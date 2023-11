Der ökumenische Gottesdienst in der neu renovierten Kirche soll Einladung sein, "ein Jahrhunderte altes Labyrinth des Lebens" zu erkunden und zeigen, dass es vor allem auf engagierte Menschen ankommt, um die rund 1.000 Jahre alte Geschichte an der Straße der Romanik weiter zu erzählen. Die Straße der Romanik wurde am 7. Mai 1993 ins Leben gerufen, um auf die Vielfalt mittelalterlicher Baudenkmäler in Sachsen-Anhalt hinzuweisen. Sie verläuft in Form einer Acht durch das Land, im Zentrum liegt Magdeburg mit Dom und Kloster Unser Lieben Frauen. Verbunden sind darüber 73 Orte mit 88 Baudenkmalen entlang der rund 1.000 Kilometer langen Route: Dome wie in Magdeburg und zugleich Welterbe wie in Naumburg, Kirchen und Klöster, aber auch Burgen und Schlösser sowie Häuser, Stadt-​ und Gartenanlagen. Seit der Gründung vor 30 Jahren besuchen jährlich mehr als 1,5 Millionen Gäste aus In- und Ausland Sachsen-Anhalt auf Romanik-Tour, so das Tourismusministerium.