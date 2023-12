Brigitte Roscher kennt in Oberwiesenthal jeden – und jeder kennt sie. Sie arbeitete als Sport- und Kulturinstrukteurin im Jugendtourist-Hotel, war als DJ unterwegs, später baute sie als Museumsleiterin das Ski- und Heimatmuseum Kurort Oberwiesenthal mit auf und war lange Zeit als Skilehrerin und Wanderleiterin tätig. Und: Sie kümmert sich seit Jahren mit um die historische Weihnachtskrippe im Ort.

Im Januar 2022 brennt ihr Häuschen ab. Leider bewahrt sie Figuren der Weihnachtskrippe ihrer Kirche bei sich zu Hause auf, um sie für die nächste Weihnachtssaison zu reparieren. Ein Engel und 10 Schafe von 1896. Wie groß ist die Freude, als sie beim Aufräumen in den Trümmern ihres Hauses die Kiste wiederfindet – zwar ziemlich rußgeschwärzt, doch mit den Figuren, die wie durch ein Wunder vom Feuer verschont geblieben sind:

Da habe ich geheult. Die Hilfsbereitschaft in Wiesenthal war umwerfend.

Für Brigitte Roscher sind es diese Prüfungen, die es zu bestehen gilt. Ihr Glaube trägt sie dabei auch durch schwere Zeiten: "Ich denke, dass es gar keine Ungläubigen gibt. Wenn einer in irgendeine blöde Situation kommt, wo er in Not ist, dann glaubt er."