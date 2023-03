Den Jakobsweg sind Elke und Jürgen Raabe schon bis zu seinem Ende in Spanien gelaufen. Jetzt geht das Paar aus Rabenau gleich um die Ecke auf Pilgertour: in der Dippoldiswalder Heide.

Der ehemalige Handwerker und die frühere Buchhalterin sind keine Kirchenmitglieder, dafür im Rabenauer Heimatverein. Die Arbeit am Pilgerweg war für beide auch eine Annäherung an das fremde Terrain des Glaubens. Ganz praktisch – die Wegweiser erzählen davon: "Wir stehen hier vor solch einem Schild, das wir an den Baum geschraubt haben. Es ist in den Farben des Pilgerns, der Pilgermuschel: blauer Grund mit gelbem Pfeil", erklärt Jürgen Raabe.