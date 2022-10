Laut Erkenntnissen der Forschenden wurde die Schamanin etwa 30 bis 35 Jahre alt. Bei Nachgrabungen im Jahr 2019 wurden Knochen gefunden, durch die die Identität des Kindes festgestellt werden konnte. "Dank des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig wissen wir nun, es handelte sich um einen Jungen", sagte Meller. "Er war aber nicht ihr Sohn."

Im September haben Wissenschaftler in einer Grube in unmittelbarer Nähe des Grabes zwei Masken aus Hirschgeweih gefunden. Diese sind nach Angaben des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle rund 600 Jahre nach der Beisetzung der Schamanin dort abgelegt worden. Offenbar seien die Masken mit der Bestattung der bedeutenden Frau verbunden.