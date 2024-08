Für ihr Engagement gegen die Ausgrenzung von Roma-Kindern in Rumänien ist Jenny Rasche am Dienstagabend mit dem Radebeuler Courage-Preis 2024 in der internationalen Kategorie geehrt worden. Die Laudatio in der Friedenskirche Altkötzschenbroda hielt der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose: "Ich verneige mich vor ihnen. Sie arbeiten mit dem Herzen. Sie und ihr Team helfen in Rumänien Menschen, die stark diskriminiert werden – weil sie Roma sind", sagte er bei der Verleihung. Antiziganismus sei eine Form der Apartheid und immer noch ein aktuelles Thema. Er dankte Rasche, weil sie seit fast 20 Jahren unermüdlich dort arbeite, wo es am schlimmsten sei – in den Slums der Roma. "Wir sollten uns an Ihrer Menschlichkeit ein Beispiel nehmen."