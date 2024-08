Der 2. August ist ein Tag des Gedenkens an die geschätzt 500.000 Sinti und Roma, die während der NS-Diktatur im besetzten Europa getötet wurden. In der Nacht vom 2. August auf den 3. August 1944 kamen die letzten noch in Auschwitz lebenden 4.300 Sinti und Roma in den Gaskammern des KZs um.

Der Jurist Gjulner Sejdi ist seit 2016 Vorsitzender des Leipziger Vereins Romano Sumnal - dem Verband der Roma und Sinti in Sachsen. Gemeinsam mit anderen Engagierten gründete er 2013/14 den Verein, der heute Teil des deutschen Zentralrates der Sinti und Roma in Deutschland ist. Romano Sumnal versteht sich als Informations- und Beratungsplattform und als Kulturvermittler in allen Fragen zu Roma und Sinti in Sachsen.

Herr Sejdi, was hat Sie dazu gebracht, sich bei Romano Sumnal in Leipzig zu engagieren?

Ich bin im ehemaligen Jugoslawien in Mazedonien geboren und aufgewachsen. Dort waren Roma sehr anerkannt und ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Durch den Krieg kam ich in den 1990er-Jahren nach Leipzig und musste leider feststellen, dass hier in Sachsen oft weniger Anerkennung für uns existierte und die Gesellschaft auch viel weniger über uns wusste.

Mich hat immer gestört, dass - wenn es in der Öffentlichkeit um Roma und Sinti ging - Menschen aufgetreten sind, die selbst keine Roma oder Sinti waren und auch wenig über uns wussten. Das wollte ich - genau wie viele andere - ändern. Deswegen haben wir eine Selbstvertretung gegründet.

Sinti und Roma gibt es heute als ethnisch-kulturelle Minderheit auf allen Kontinenten. Die große Mehrheit lebt seit rund 700 Jahren in Europa. Aktuell sind das schätzungsweise 12 Millionen Menschen. In Deutschland leben zwischen 70.000 und 150.000 Sinti und Roma.

Welche Aufgaben hat der Verein, wofür setzt er sich konkret ein?

Wir wollen über uns und unsere Kultur, Geschichte und Sprache informieren, wir wollen Vorurteile abbauen, Rassismus bzw. Antiromaismus bekämpfen. Darüber hinaus wollen wir uns gegenseitig unterstützen und denen von uns helfen, die Unterstützung brauchen.

Was macht Ihnen dabei Hoffnung?

Hoffnung macht mir, dass das Interesse der Menschen in Sachsen für uns gewachsen ist, dass immer mehr Menschen etwas über uns erfahren wollen und zum Beispiel auch zu unseren Veranstaltungen kommen. Dieses Jahr haben wir zum dritten Mal in Leipzig das Kulturfestival "Latcho Dives" mit sehr großem Erfolg durchgeführt. Das Interesse wächst von Jahr zu Jahr.

Welche Unterstützung erfährt der Verein von der Stadt und vom Land?

Wir erhalten ganz besonders von der Stadt Leipzig sehr viel Interesse und Anerkennung, auch politisch gab es wichtige Entscheidungen dazu. So wurde in diesem Jahr zum dritten Mal die Roma-Flagge am 08. April - dem Internationalen Tag der Roma - am Leipziger Rathaus gehisst, was einzigartig in Sachsen ist. Auch zu den wichtigen Gedenktagen, wie zum Beispiel am 27. Januar (Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, Anm. d.R.) oder am 02. August ist die Stadt Leipzig immer mit uns am Mahnmal für die ermordeten Roma und Sinti. Im Übrigen ist auch das Mahnmal in Sachsen einzigartig. Bildrechte: Jan Dörre

Der Freistaat Sachsen hat uns in den letzten Jahren ebenfalls sehr gut unterstützt und in vielen Projekten finanziell gefördert - uns dabei geholfen, vom Ehrenamt ins Hauptamt zu kommen. Das ist sehr wichtig, da wir so unsere Arbeit professionalisieren konnten.

Gedenken am 02. August 15:00-15:30 Uhr: Gedenken und Kranzniederlegung am Mahnmal "Geschlagener" am Schwanenteich in der Goethestraße



Grußworte von Dr. Skadi Jennicke, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur der Stadt Leipzig und von Gjulner Sejdi – 1. Vorsitzender von Romano Sumnal – Verband der Roma und Sinti in Sachsen



Musikalische Begleitung: Samuel Seiffert

Seit Januar 2023 gibt es das Projekt "Landesweites Fachnetzwerk Antiziganismus" von Weiterdenken e.V. in Kooperation mit Romano Sumnal. Was beinhaltet das Projekt genau?

Das Fachnetzwerk spielt eine große Rolle in Sachsen, wenn es um die Vernetzung der Zusammenarbeit von Akteuren geht, die im Bereich Antiziganismus/Antiromaismus tätig sind. Wir haben in diesem Zusammenhang zum Beispiel das IKS gegründet – das Informations- und Kulturzentrum Roma und Sinti in Sachsen. Hier kann sich jeder informieren oder Materialien zum Beispiel für die eigene Bildungsarbeit bekommen oder sich unsere Ausstellung angucken. Daneben vermitteln wir als Netzwerk auch Bildungsveranstaltungen an unsere Partner, aber auch an alle anderen Interessierten.

Wie leben aktuell Sinti und Roma in Sachsen?