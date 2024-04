Dankbarkeit ist eine Lebenskunst. Sie führt in die Tiefen des Lebens und lässt himmelhoch jauchzen. Christi Himmelfahrt erinnert an das Oben und das Unten mit Jesus als Mensch dieser Welt und Gottes Sohn. Die kirchliche Berufsgruppe der Diakoninnen und Diakone steht für diese Verbindung, mit beiden Beinen fest auf der Erde verortet, tun sie ihre Dienste in Kirche und Gemeinwesen im Kontakt zum Göttlichen. Bildrechte: Tobias Petzoldt

Moritzburger Diakone und Diakoninnen gestalten diesen Gottesdienst im Seniorenzentrum, musikalisch begleitet vom Projekt "Land Über". Die Predigt hält Tobias Petzoldt.

Im Kirchenkreis Bad Liebenwerda hat sich der Freundeskreis Lugala gegründet mit dem Ziel, ein kleines Krankenhaus im Süden von Tansania zu unterstützen. Dafür soll das Jahr 2024 im Kirchenkreis zum Themenjahr "Tansania" werden. Der MDR-Gottesdienst ist das Herzstück. Darin berichten Gemeindeglieder und Freiwillige aus Tansania, was sie motiviert und wie eine Partnerschaft der Zukunft aussehen könnte.

Das Lugala-Hospital im Süden von Tansania gelegen, ist als einziges Krankenhaus der Region für einen riesigen Bereich verantwortlich. Die Infrastruktur ist schwach. Regelmäßig werden von Deutschland aus Container mit Hilfsgütern organisiert. Dazu kommen die Förderungen von medizinischem Gerät und Medikamenten. Gegenseitige Besuche unterstützen diese Arbeit.

Gestaltet wird der Gottesdienst vom neuen Lugala-Freundeskreis. Mit dabei sind Elionora Lyimo und Harriet Mmanga, zwei junge Frauen, die über das Leipziger Missionswerk in Deutschland ein Freiwilligendienst absolviert haben. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom Gospel-Projekt der Kantorei Bad Liebenwerda, einer kleinen Band und dem gemeindeeigenen Posaunenchor. Die Predigt hält Superintendent Christoph Enders.

Die evangelische Kirche St. Nikolai in Bad Liebenwerda ist ein spätgotischer Backsteinbau. 1376 wurde erstmals urkundlich erwähnt, kam 1490 zu einem großen Brand. Nach einem Einsturz 1513 ließ Kurfürst Friedrich der Weise die Kirche wieder aufbauen. Über die Zeiten kam es zu größeren Umbauten und 1911 zu einer weitgehend neugotischen Gestaltung des Innenraums. Besonders bemerkenswert ist die reich registrierte Orgel. Eine Gedenktafel am Gebäude und eine Lutherbüste außen an der Nordseite der Kirche erinnern an die Besuche des Reformators in der Stadt.

Gefeiert wird das Fest der Sendung des Heiligen Geistes. Die Predigt hält Pfarrer Dr. Alfred Hoffmann. Der Gemeindechor "Gaudeamus" singt unter Leitung von Anke Schulz und Lydia Richter. Der Chor wird von Instrumentalisten unterstützt. Als Kantorin singt Daniela Crüger. Die Orgel spielt Dietmar Wolf. Bildrechte: A. Hoffmann

Der Grundstein für die Pfarrkirche Heilige Familie wurde am 12. Juni 1913 gelegt. Bereits ein Jahr später, am 25. Mai 1914 konnte die Kirche geweiht werden. In den Jahren 1996/97 wurde sie saniert, 2020 auch innen restauriert. Eine Besonderheit sind die von Sieger Köder gestalteten farbigen Fenster im Altarraum.

Aufgrund des Braunkohletagebaus und des Kraftwerks Schwarze Pumpe wuchs die Stadt Hoyerswerda bis zur Wende kontinuierlich, so bildet die historische Altstadt nur ein kleines Zentrum, die Neustadt besteht aus vielen mehrgeschossigen Wohnhäusern. Bis 1989 lebten ca. 70.000 Menschen in Hoyerswerda, heute sind es ca. 30.000. Die Pfarrgemeinde ist Trägerin eines Kinderhauses mit Krippe, Kita und Hort, was gern auch von nichtchristlichen Familien genutzt wird. Im Laufe des Jahres gestalten Erzieherinnen und Kinder zu besonderen Anlässen auch Familiengottesdienste in der Kirche.

Der Gottesdienst am Pfingstmontag wird aus der über 800 Jahre alten evangelischen Kirche in Wahren, die seit 1935 Gnadenkirche heißt, übertragen. Die Predigt hält Pfarrer Dr. Markus Hein. Pater Bernhard Venzke und Gilbert Then, Priester i. E. leiten den Gottesdienst, den die Chöre der römisch-katholischen und der evangelischen Gemeinde musikalisch bereichern. Bildrechte: Friedrich Gentzsch

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht die Vielfältigkeit und Anfälligkeit der Kirche und ihrer Gläubigen und die Frage, wie damit leben und umgehen. An diesem ökumenischen Gottesdienst sind drei Konfessionen durch drei Gemeinden beteiligt: die Evangelisch-lutherische Sophienkirchgemeinde Leipzig, die Römisch-katholische Gemeinde St. Albert in Leipzig-Wahren und die Altkatholische Gemeinde Leipzig.

Die ökumenische Verbundenheit der Sophienkirchgemeinde mit den beiden anderen Kirchen spiegelt sich in verschiedenen ökumenischen Veranstaltungen wieder wie gemeinsamen Gottesdiensten, Bibelwochen oder Martinsumzügen.Traditionell findet am Pfingstmontag fein ökumenischer Gottesdienst aller drei Konfessionen in Wahren statt, alternierend in der katholischen oder der evangelischen Kirche. Bildrechte: Friedrich Gentzsch

Die Sophienkirchgemeinde Leipzig bildete sich 2014 aus den bis dahin selbstständigen vier Leipziger evangelisch-lutherischen Gemeinden in Möckern, Wahren, Lindenthal und Lützschena. St. Albert ist die zum Wahrener Dominikanerkloster St. Albert gehörende Gemeinde, die seit 2019 Teil der Pfarrei Sankt Georg Leipzig-Nord ist. Die Altkatholische Gemeinde Leipzig hat seit vielen Jahren in der Auferstehungskirche in Möckern eine Heimat.

Der Gottesdienst zum Trinitatisfest wird in der Bachkirche St. Agnus in Köthen gefeiert. "Gott ist heilig", heißt es in den Lesungen und Liedern des Trinitatisfestes. Was aber ist uns Menschen heilig?, lautet die Frage für den Gottesdienst. Die Predigt hält Pfarrer Hans-Christian Beutel. Der Gottesdienst wird musikalisch vom Bachchor und vom Schloßconsortium Köthen unter Leitung von Kirchenmusikdirektorin Martina Apitz gestaltet. Bildrechte: Christian Ratzel