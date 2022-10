Der Besuch am Grab von geliebten Verstorbenen ist für viele Katholikinnen und Katholiken an Allerheiligen Pflicht. Aufgrund der vielen heiligen Personen, die in der katholischen Kirche verehrt werden, erkannte man schon im vierten Jahrhundert die Notwendigkeit, einen Tag im Jahr alleinig den Heiligen zu widmen. Die Ostkirchen feiern den Tag am ersten Sonntag nach Pfingsten, während das Gedenken an die Heiligen in der römisch-katholischen Kirche seit dem Jahr 836 auf den 1. November fällt. In Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag.