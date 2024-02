Interreligiöser Kalender

(muslimisch)

Als Isra und Miradsch werden die Nachtreise und Himmelfahrt des Propheten Mohammed bezeichnet. Muslima und Muslime glauben, dass der Prophet Mohammed auf Geheiß Allahs in einer Nacht von Mekka aus zur Al-Aqsa Moschee in Jerusalem gebracht wurde. Nach dieser Nachtreise (Isra) soll Mohammed gemeinsam mit dem Erzengel Gabriel in den Himmel aufgestiegen sein. Dieser Teil seiner Reise wird als Himmelfahrt (Miradsch) bezeichnet.

Die Miradsch ist auch deshalb so bedeutsam, weil sie als eines der größten Wunder im Leben des Propheten Mohammed gilt. Die Nachtreise und Himmelfahrt des Propheten sollen sich ein Jahr vor der Hidschra (Auswanderung nach Medina) in der 27. Nacht des Monats Radschab ereignet haben. Auch deshalb hat diese Nacht für Gläubige in aller Welt eine besondere Bedeutung.

(buddhistisch)



Das Neujahrsfest ist das wichtigste tibetische Fest und wird auch von vielen im Exil lebenden Tibeterinnen und Tibetern gefeiert. Die Vorbereitungen beginnen schon zwei bis fünf Tage vor dem eigentlichen Fest: Während dieser Zeit putzen und schmücken die Gläubigen ihre Häuser, kleiden sich neu ein, begleichen Schulden und legen Streitigkeiten bei. Viele Tibeterinnen und Tibeter nutzen die Zeit zur geistigen Reinigung, sie meditieren oder lesen religiöse Texte.



Während der eigentlichen Neujahrsfeierlichkeiten beten die Gläubigen, besuchen Freunde und Verwandte, singen, spielen, essen und trinken gemeinsam. Losar beginnt mit einem Familienfest, zu dem man gemeinsam am Familienaltar betet.

(daoistisch/buddhistisch)

Das chinesische Neujahr, auch Chunije (Frühlingsfest) genannt, ist einer der wichtigsten Feiertage in China und anderen Ländern Ost- und Südostasiens. Das Datum des Neujahrstages berechnet sich nach dem chinesischen Lunisolarkalender und fällt immer auf einen Neumond zwischen dem 21. Januar und 21. Februar.

Zu den bekanntesten Neujahrsbräuchen zählen Löwen- und Drachentänze. Zudem wird das Haus gründlich gereinigt, um das Unglück des vergangenen Jahres zu vertreiben und das Haus für das Glück vorzubereiten. Wie beim Neujahrsfest des gregorianischen Kalenders ist es auch beim chinesischen Neujahr seit langem Tradition, mit Beginn des neuen Jahres Feuerwerkskörper zu zünden, um böse Geister zu vertreiben.

Da es sich hier um ein religiöses Fest handelt, wird oft ein daoistischer oder buddhistischer Tempel besucht.

Gemäß dem chinesischen Tierkreiszyklus ist 2024 das Jahr des Drachen.

(alevitisch)

Mit einem zweitägigen Fasten ehren Alevitinnen und Aleviten ihren Schutzpatron Bozatli Hizir. Einer Überlieferung zufolge kam er Menschen in Not auf einem grauweißen Schimmel zu Hilfe, die ihn mit "Eile herbei Hizir" gerufen hatten. Eine andere Erzählung besagt, dass Hizir Noah zu Hilfe geeilt war, um die mit Menschen und Tieren beladene Arche vor der Sintflut zu retten. An den Abenden der Fastenzeit werden Hizir Lokmasi (Gaben für Hizir) gebacken. Das Ende der Fastenzeit wird mit einer Zeremonie in den Versammlungsräumen, den sogenannten Cem-Häusern, gefeiert.

(hinduistisch)

Vasant Panchami, auch Saraswati-Puja genannt, ist ein hinduistisches Frühlingsfest und der Geburtstag der Göttin Saraswati. Sie ist die Hindu-Göttin des Lernens, der Weisheit und der Musik. Zudem gilt sie als Schutzgöttin der Künste und Wissenschaften.

In der Hindu-Mythologie ist Saraswati die Frau des Gottes Brahma. Dem Glauben nach sind alle Kreaturen aus der Vereinigung beider Gottheiten geboren worden, beginnend mit Manu, dem ersten Mann.



Gefeiert wird Vasant Panchami in vielen Gegenden Indiens mit unterschiedlichen Bräuchen. Während der Feierlichkeiten überwiegt die Farbe Gelb, die auch die Ankunft des Frühlings darstellt, eine Jahreszeit voller positiver Energie, Wohlstand und Reinheit.