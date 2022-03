Interreligiöser Kalender

(ökumenisch)

Seit mehr als 100 Jahren versammeln sich Frauen am ersten Freitag im März zum Gottesdienst. Dieser ökumenischen Bewegung gehören Frauen aus aller Welt und verschiedener christlicher Kirchen an. Die Gottesdienste sind für alle offen. Die Vorbereitung und Gestaltung liegen aber ausschließlich in den Händen von Frauen. Lieder und Texte werden jedes Jahr in einem anderen Land ausgewählt und verfasst. In diesem Jahr gestalten Frauen aus England, Wales und Nordirland den Gottesdienst unter dem Motto "Zukunftsplan: Hoffnung".

(christlich-jüdisch)

Jedes Jahr im März veranstaltet die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit die Woche der Brüderlichkeit. Anliegen dieser Festwoche ist die Verbundenheit von Christen und Juden in Europa zu stärken und die Gräueltaten der Shoa im Bewusstsein zu verankern. Das Motto in diesem Jahr lautet "Fair Play – jeder Mensch zählt". Wie der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (DKR) mitteilte, ist der Sport in vielen Aspekten ein Spiegelbild der Gesellschaft: "Insbesondere Antisemitismus und Rassismus, aber auch andere Formen der Benachteiligung fordern im Sport wie in der Gesellschaft besonders heraus. Hier gilt es Gesicht zu zeigen und aktiv zu werden, um sich für ein respektvolles und gleichberechtigtes Miteinander einzusetzen."

Zur Eröffnung wird die Buber-Rosenzweig-Medaille für Verdienste im christlich-jüdischen Dialog verliehen. Sie geht in diesem Jahr an Peter Fischer, Präsident von Eintracht Frankfurt und an den Verband MAKKABI Deutschland e.V.. Sie werden für ihr Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus ausgezeichnet.

(jüdisch)

Das jüdische Purim erinnert daran, wie Königin Esther das jüdische Volk vor dem Tod rettete. Die Juden lebten damals in der persischen Diaspora und Esther deckte die Intrige eines persischen Ministers auf.

Israelische Jugendliche feiern ausgelassen das Purimfest in Jerusalem Bildrechte: imago/Xinhua Die Rettung der Juden in Persien wird mit bunten Umzügen gefeiert. Kinder ziehen in Kostümen durch die Straßen. In Purimspielen werden biblische Geschichten dargestellt. Die Menschen treffen sich zu Festmahlen, beschenken sich und spenden für die Armen. Zu Purim ist es erlaubt, sich zu betrinken, denn im Buch Esther wird das Erinnerungsmahl als Trinkgelage geschildert. Kulinarische Spezialitäten sind "Hamantaschen" und "Kreppchen". Sie symbolisieren die Ohren des Bösewichts Haman, der als Minister den Perserkönig überreden wollte, die Juden zu ermorden.

(christlich)

Der St. Patrick's Day ist in der religiösen Geschichte Irlands tief verwurzelt. Im fünften Jahrhundert soll Patrick als junger Mann in seiner englischen Heimat gefangen genommen und nach Irland verkauft worden sein. Er flüchtete aus der Gefangenschaft, kam aber als erster christlicher Missionar auf die Insel zurück. Um dem irischen König die göttliche Dreifaltigkeit zu erklären, pflückte Patrick ein dreiblättriges Kleeblatt. Beeindruckt von diesem Vergleich erlaubte ihm der König, das Wort Gottes in Irland zu verbreiten.

Am 17. März 461 starb der Heilige Patrick in Irland. Ihm zu Ehren feiern die Iren Straßenfeste, tragen Grün und bemalen sich mit einem Kleeblatt. Für ein erfolgreiches Jahr lässt man ein Kleeblatt in einem Whiskey-Glas schwimmen.

(hinduistisch)