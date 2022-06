Teilnehmen soll der, der es sich finanziell leisten kann und körperlich dazu in der Lage ist. Während des Hadsch kleiden sich männliche Pilger in zwei weiße, ungesäumte Tücher, Frauen müssen den Schleier ablegen. Im Anschluss laufen die Pilger in einem mehrtägigen Ritus verschiedene Orte ab, beten und suchen spirituelle Erfahrungen. Zunächst umrunden sie sieben Mal gegen den Uhrzeigersinn die Kaaba, ein würfelförmiges Gebäude in Mekka.

Buße tun und Steinigung des Teufels

Muslimische Pilger umrunden während der Hadsch die Kaaba in Mekka. Bildrechte: dpa Zur Hadsch gehört auch der Bußgang auf den "Gnadenhügel" am Berg Arafat rund 25 Kilometer von Mekka entfernt. Hier beten die Pilger vom Mittag bis zum Sonnenuntergang, lesen im Koran. Nach der Übernachtung in Muzdalifa findet in Mina die symbolische Steinigung des Teufels statt. Mit Opfergaben erinnern die Muslime an die Bereitschaft Ibrahims, seinen Sohn Gott zu opfern.