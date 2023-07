06.08.2023 | Verklärung des Herrn

(römisch-katholisch, orthodox)



Das Fest Verklärung des Herrn erinnert an eine Begebenheit aus der Bibel, als Jesus mit einigen seiner Jünger auf den Berg Tabor östlich von Nazareth stieg. Dort erlebten die Jünger die Verwandlung Jesu und bekamen so einen Ausblick auf das Leben nach dem Tod.

Die Bedeutung des Festes spielt in den Westkirchen eine weitaus kleinere Rolle als in den Ostkirchen. Dort wird es seit dem fünften Jahrhundert begangen. In der römischen Kirche hingegen feiert man das Fest der Verklärung des Herrn erst seit dem Mittelalter.

Es ist Brauch, dass der Papst für die Messe an diesem Tag erstmals neuen Wein benutzt und Trauben segnet; in der orthodoxen Kirche werden Trauben und andere Früchte gesegnet. In den Ostkirchen begeht man das Fest der Verklärung des Herrn am 19. August.

(japanisch-buddhistisch)

Das Obon-Fest ist ein japanisch-buddhistischer Gedenktag zur Errettung der Seelen der verstorbenen Ahnen. Dieses ursprünglich konfuzianisch-buddhistische Fest ist in Japan oft Anlass für Familientreffen.

Feuer spielt beim Obon-Fest eine wichtige Rolle. Zu Beginn werden die Toten mit Feuern begrüßt und am Ende der Feiertage - nach drei Tagen - zeigen Feuer - meist ein Feuerwerk - den Toten den Weg zurück ins Jenseits. Obon-Feier in Tokio Bildrechte: IMAGO/Pond5

(römisch-katholisch, orthodox)

Das Hochfest Mariä Aufnahme in den Himmel ist das älteste bekannte Marienfest der katholischen Kirche. Es wurde erstmals im fünften Jahrhundert gefeiert und erinnert an die Aufnahme der Mutter Gottes in den Himmel, unmittelbar nach ihrem Tod. Seit 1950 gehört es zu den sogenannten Glaubens-Dogmen der römisch-katholischen Kirche.