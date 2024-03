(islamisch)

Die "Nacht der Bestimmung", auch "Nacht des Schicksals" genannt, ist eine bedeutende Nacht im Islam. Muslima und Muslime glauben, dass in dieser Nacht der Koran an den Propheten Mohammed übergeben wurde. Die Gläubigen fühlen sich in der "Nacht der Bestimmung" ihrem Schöpfer auf besondere Art und Weise verbunden. In dieser Nacht vorgebrachten Bittgebeten sagt man deshalb nach, dass sie erhört werden.



Die "Nacht der Bestimmung" wird mit gemeinsamen Andachten verbracht. Wegen die zeitliche Nähe zum Fest des Fastenbrechens am Ende des Ramadan nutzen viele Gläubige diese Nacht schon zur spirituellen Vorbereitung.

Seit 1990 gibt es den Internationale Tag der Roma am 8. April. Es ist ein Aktionstag, an dem auf die Verfolgung und Diskriminierung der Romnja und Roma aufmerksam gemacht werden soll. Gleichzeitig wird an diesem Tag die Kultur und Tradition der Roma gefeiert.