Interreligiöser Kalender

(christlich)

Seit mehr als 100 Jahren versammeln sich Frauen am ersten Freitag im März, um gemeinsam zu beten. Dieser ökumenischen Bewegung gehören Frauen aus aller Welt und verschiedener christlicher Kirchen an. Es soll ein weltumspanneder Tag des Friedens und der Solidarität sein. Die Gebetsabende sind für alle offen. Vorbereitung und Gestaltung liegen ausschließlich in den Händen der Frauen. Lieder und Texte werden jedes Jahr in einem anderen Land ausgewählt und verfasst. In diesem Jahr gestalten Frauen aus Palästina den Gebetstag unter dem Motto: "...durch das Band des Friedens“. Vor den Hintergrund der aktuellen Ereignisse und dem Krieg im Nahen Osten ist das Thema, das Bemühen um Frieden weltweit hochaktuell.

(christlich-jüdisch)

Jährlich veranstalteten die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit die "Woche der Brüderlichkeit". Anliegen dieser Festwoche war und ist die Verbundenheit von Christen und Juden in Europa zu stärken und die Gräueltaten der Shoa im Bewusstsein zu verankern.

Im Juni 2023 hat die Mitgliederversammlung des Deutschen Koordinierungsrates auf ihrer Jahrestagung beschlossen, sich vom Namen "Woche der Brüderlichkeit" zu verabschieden, da der Begriff "Brüderlichkeit" in der Gesellschaft nicht mehr anschlussfähig ist.

Zukünftig wird das aktuelle Jahresthema bei den bundesweiten Veranstaltungen anlässlich der Verleihung der Buber-Rosenzweig-Medaille in den Vordergrund gestellt. Gleiches gilt auch für die dezentralen Veranstaltungen des Koordinierungsrats.

Der bisherige Name wird durch die Formulierung "Christlich-Jüdische Zusammenarbeit“ abgelöst. Dabei werden das christliche und jüdische Kalenderjahr benannt. Das Jahr 2024 steht entsprechend unter dem Motto: "The Sound of Dialogue – Gemeinsam Zukunft bauen

Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 2024 – 5784/5785"