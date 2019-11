Die evangelischen Christen in Deutschland und der Schweiz gedenken zum heutigen Totensonntag der Verstorbenen. Im Gottesdienst werden die Namen der Gemeindemitglieder, die in den vergangenen zwölf Monaten beerdigt wurden, verlesen und ein Kerzenlicht angezündet. Angehörige besuchen den Friedhof und schmücken das Grab. Der "stille" Gedenktag ist in Deutschland (außer in Hamburg) besonders geschützt. So gelten Einschränkungen bei öffentlichen Tanz-, Sport- und Musikaufführungen.