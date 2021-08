Kräutersegnungen in den mitteldeutschen Bistümern In Leipzig lädt der Arbeitskreis Kontaktstelle für Lebens- und Glaubensfragen am Samstag, den 14. August, in den Johannapark. Von 14 Uhr bis 17 Uhr gibt es nahe der Martin-Luther-Kirche einen Kräuterstand mit einer Andacht zur Kräuterweihe. Außerdem kann man Heilkräuter entdecken und Kräutersträußchen binden.



Im Kloster Marienstern in Panschwitz-Kuckau gibt es am 15. August ab 11 Uhr ein Familienfest mit Kräuterweihe mit

* einem Regional- und Naturmarkt mit Mitmach-Angeboten von Vereinen aus dem Landkreis Bautzen

* einem Programm aus Musik, Tanz, Humor und Gesang für Groß und Klein sowie die Show "Patente Talente" von René Teuber aus Zittau um 12 Uhr

* einer ökumenischen Schlussandacht mit Kräutersegnung im Klostergarten um 17:30 Uhr

* der bisher übliche Eröffnungsgottesdienst entfällt in diesem Jahr



Im Kloster Helfta gibt es am Samstag, den 14. August 2021, um 19:30 Uhr in der Klosterkirche einen Gottesdienst mit Kräutersegnung. Sträuße werden vor Ort ausgegeben, können aber auch mitgebracht werden.



Im Wallfahrtsort Grimmenthal lädt das Bistum Erfurt am 15. August um 14 Uhr zu einer Andacht mit Kräutersegnung am Marienbildstock. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zu gemütlichem Beisammensein.



In Magdeburg gibt es am 14. August um 18 Uhr in der Wallonerkirche einen ökumenischen Frauengottesdienst mit Kräutersegnung. Im Zentrum des Gottesdiensts steht die wilde Malve als Symbol für das Wirken Gottes im Leben der Frauen.



Darüber hinaus bieten viele kleine Gemeinden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Himmelfahrts-Andachten mit Kräutersegnungen an.