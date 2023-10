Es ist eine faszinierende Aufgabe, die gute Nachricht von Gottes Liebe im Hörfunk und im Fernsehen weiterzugeben. Ich empfinde es als eine große Herausforderung, diese Botschaft im Raum eines öffentlich-rechtlichen Senders so weiterzusagen, dass Menschen davon berührt werden, unabhängig davon, ob sie Verbindung zu einer Kirche halten oder nicht. Eine zeitgemäße Form ist dafür unverzichtbar und muss auch immer wieder neu gefunden werden. Mit den anderen Senderbeauftragten der Kirchen will ich dafür Sorge tragen, dass die biblische Botschaft in unseren Sendungen Raum findet, auch wenn sie quer zu allen menschlichen Gewohnheiten steht. Die ökumenische Zusammenarbeit erlebe ich dabei als eine große Bereicherung. Anders wäre diese Arbeit nicht vorstellbar.

Stephan Ringeis, geboren 1962 in Jena, wuchs in Berlin auf. Er studierte von 1982 bis 1987 am Theologischen Seminar der Evangelisch-methodistischen Kirche in Bad Klosterlausnitz. Von 1987 bis 1990 arbeitete er als Pastor der Evangelisch-methodistischen Kirche in Neudorf/Erzgebirge. Ab 1990 wirkte er als Pastor in Wilkau-Haßlau, von 1997 bis 2009 in Zwickau. Danach hatte er für zehn Jahre das Amt des Superintendenten für den Distrikt Zwickau der Evangelisch-methodistischen Kirche inne. Neben seiner Tätigkeit als Senderbeauftragter begleitete er 2019 bis 2023 Gemeinden in Umbruchsituationen. Seit 2023 hat Stephan Ringeis das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden der Agaplesion gAG, einem christlichen Gesundheitskonzern, inne. Er ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder.