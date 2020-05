10 bis 15 Wochenstunden investiert sie in ihr Engagement. Einzig möglich durch ihren Ehegatten Uwe Zimmermann, mit dem sie direkt neben dem Holzhandel wohnt. "Wir haben einen Rollentausch vorgenommen", sagt er. "Kochen, putzen, all das erledige ich." Seine Frau bewege sich mit ihrem Holzhandel ohnehin in einer Männerdomäne. "Da wird man dann so stark, wie sie ist."

Petra Dräger-Röder kämpft vor allem aus persönlicher Betroffenheit – kaum jemand muss so viel zahlen wie sie. Aber auch für all die Menschen in Sachsen-Anhalt, die jedes Jahr aufs Neue Rechnungen bekommen. Einige davon haben sich ihrer Bürgerinitiative angeschlossen. Nach Feierabend lädt sie die Runde zu sich in den Holzhandel ein. In ihr kleines Büro mit Boden, Wänden und Decke in Holzoptik.