Die Ministerin hat in ihrem Büro empfangen, auf dem Tisch steht eine Kanne Kaffee. Es soll um das Thema Hass im Netz gehen – und um das, was Sachsen-Anhalt dagegen unternimmt. Zum Zeitpunkt des Interviews ist die Corona-Krise noch ganz am Anfang. Auch jetzt gelten aber schon: Hände-Schütteln ist unerwünscht, Abstand halten geboten. Aus dem Büro blickt Anne-Marie Keding direkt auf den Domplatz, bis zum Landtag sind es nur ein paar Schritte zu Fuß.

Wer Hasskommentare auf Facebook und Co. verbreitet, begeht kein Kavaliersdelikt. Das ist seit Jahren immer wieder zu hören. Auch Anne-Marie Keding weist darauf hin. "Wir müssen dafür sorgen, dass das, was im realen Leben gilt, auch im Netz gilt", sagt sie. Dafür müssten Hasskommentare einerseits strafrechtlich verfolgt werden – andererseits sind laut Keding auch Facebook und Co. in der Pflicht. Zu oft nämlich lasse sich nicht zurückverfolgen, wer da eigentlich seinen Hass ablässt. "Weil es anonymisiert abläuft und es keine Datenspeicherung auf Dauer gibt", wie Keding sagt. "Wir sind mit unseren technischen und personellen Kapazitäten nicht dort, wo wir hinmüssen."

Bei der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg gibt es einen Ansprechpartner, der sich mit Hasskommentaren beschäftigt. (Archivfoto) Bildrechte: dpa

"Wir gucken uns alles an", sagt Anne-Marie Keding. "Wir übernehmen das, was in Sachsen-Anhalt sinnvoll ist." Spezialisierte Staatsanwälte in einem separaten Dezernat sind das nach Einschätzung der Ministerin nicht. Warum eigentlich nicht? "Wir sind von der Bevölkerungszahl ein relativ kleines Bundesland", referiert Keding. "Wir haben in den Staatsanwaltschaften in Dessau, Stendal, Magdeburg und Halle Sonderdezernate eingerichtet, die sich auch um Hass im Netz kümmern." Außerdem gebe es bei der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg einen Ansprechpartner für Hasskriminalität, online wie offline. In Sachsen-Anhalt habe man das Glück, relativ wenige bekannte Fälle zu haben, sagt Keding. 180 bekannt gewordene Delikte waren es im vergangenen Jahr.