Dass 2016 ein Schaltjahr war, war für den Breslauer Kulturchef Krzysztof Maj ein Glücksfall. Ein Tag mehr, um die vielen Veranstaltungen unterzubringen. Breslau war 2016 – neben San Sebastián in Spanien – eine von zwei Kulturhauptstädten Europas. Und noch heute bestimmt dieses besondere Jahr den Arbeitsalltag von Maj. Im Titeljahr und in der Vorbereitung hielt er als Direktor des Büros Wrocław 2016 die Fäden in der Hand. Heute ist er Chef der Strefa Kultury, der zentralen Kulturinstitution der polnischen Stadt.



Majs Ziel: Breslau soll den Schwung des Kulturhauptstadtjahres erhalten. Und wer durch die Gassen in der Innenstadt schlendert, gewinnt den Eindruck, dass das auch klappt. An so gut wie jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken: hübsch sanierte Gebäude, Straßenkünstler, Skulpturen, Installationen, nette Cafés, Streetart. Besucher können sich einfach treiben lassen. Einwohner und Touristen können außerdem in diesem Jahr allein im Juli und August zwischen 150 kulturellen Veranstaltungen wählen: Konzerte, Ausstellungen, Theater- und Filmaufführungen, Architektur, Literatur.