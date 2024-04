Die AfD in Sachsen-Anhalt geht gerichtlich gegen die Einstufung durch den Verfassungsschutz vor. "Man habe Klage vor dem Verwaltungsgericht Magdeburg eingereicht", teilte der stellvertretende Landesvorsitzende Hans-Thomas Tillschneider am Mittwoch mit. Das Verwaltungsgericht bestätigte den Eingang der Klage. Zunächst würden Schriftsätze ausgetauscht. Wann eine Verhandlung stattfindet, kann das Gericht aktuell noch nicht sagen.

Im November letzten Jahres war die AfD in Sachsen-Anhalt vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft worden. Den Angaben zufolge wurden zahlreiche muslimfeindliche, rassistische und auch antisemitische Aussagen von Funktions- und Mandatsträgern ausgewertet. Die Einstufung gibt den Verfassungsschützern einen breiteren Ermessensspielraum bei der Wahl der nachrichtendienstlichen Mittel. Bereits seit 2021 war der AfD-Landesverband als Verdachtsfall geführt worden.

Innenpolitiker Sebastian Striegel von den Grünen erklärte, auch die AfD könne eine sie betreffende Entscheidung einer Behörde gerichtlich überprüfen lassen. Er fügte hinzu: "Die AfD ist rechtsextrem, daran besteht kein vernünftiger Zweifel mehr. In ihren Reihen befinden sich zudem Menschen, die von Russland oder China eingekauft wurden. Die AfD ist die Partei rechtsextremer Vaterlandsverräter."



Von der Linken heißt es, es sei "schon absurd, wenn die rechtsextreme AfD nicht rechtsextrem genannt werden will". "Ich vertraue auf den Rechtsstaat und seine Wehrhaftigkeit," so die Fraktionsvorsitzende Eva von Angern.