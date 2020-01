In Sachsen-Anhalt können Eltern die weiterführende Schule für ihr Kind frei wählen. Das Schulgesetz ermöglicht Eltern, die weiterführende Schule entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten ihres Kindes auszuwählen. Die Schule hat in Sachsen-Anhalt für die Übertrittsentscheidung nur eine beratende Funktion.



Zum Ende des ersten Schulhalbjahres in der vierten Klasse bekommen Eltern eine Schullaufbahnempfehlung für ihr Kind. Diese wird in der Regel in einem persönlichen Informations- und Beratungsgespräch mitgeteilt. In diesem Gespräch beraten die Lehrer die Eltern über die weitere Schullaufbahn des Kindes. Der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin gibt eine Einschätzung, auf welche Schule das Kind zukünftig gehen sollte.



Mit dem Halbjahreszeugnis der vierten Klasse wird in Sachsen-Anhalt zusammen mit der Schullaufbahnempfehlung eine Schullaufbahnerklärung ausgegeben. Darin müssen Eltern sowohl ankreuzen, welche Schulform sie sich wünschen, als auch den konkreten Namen der gewünschten Schule aufschreiben. Außerdem müssen Eltern in der Schullaufbahnerklärung aufschreiben, welche Schulen sie als ersten und zweiten Ersatzwunsch ansehen.