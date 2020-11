Neues Design, neue Formate Fernsehstudio im MDR-Landesfunkhaus bekommt neuen Anstrich

Die ersten Planungen und Überlegungen begannen im Sommer 2017. Die Umsetzung hat in mehreren Stufen – unter anderem mit den eigentlichen Bauarbeiten an der Deko und der Entwicklung des Screendesigns – nun das ganze Jahr 2020 gedauert. Das Studio wurde mithilfe aufwändiger computergestützter Planung bis ins Detail als virtuelles Modell entwickelt. Dem Planungsteam ist es auf dieser Basis gelungen, mit dem 1. Dezember 2020 den zu Projektbeginn festgelegten Sendestart einzuhalten.

Das neue Studio wird täglich für MDR SACHSEN-ANHALT HEUTE genutzt, Montag bis Freitag für "MDR um 11". Künftig soll es aber auch verstärkt für Online-Formate genutzt werden. In Corona-Zeiten wurden bereits regelmäßig Sendungen über "Facebook live" verbreitet, in denen Ministerinnen und Minister der Landesregierung zu aktuellen Entscheidungen und Maßnahmen Rede und Antwort standen. Das und ähnliche Formate soll es künftig häufiger geben.

In Zahlen ausgedrückt: Es gibt zwei schwebende 86-Zoll-Monitore und drei Videoflächen, die aus 45 LED-Modulen bestehen, sowie insgesamt 200 Meter LED-Streifen. Die "Insel" in der Mitte des Studios besteht aus einer Stahlkonstruktion und der dreiseitigen Videowand. Allein diese Aufbauten wiegen eine Tonne. Dazu kommen die Vertäfelung und die Möbel. Die Konstruktionsmethode der "Ohren" auf der Rückseite stammt aus dem Flugzeugbau. Das Studio setzt auf eine reale, erlebbare Deko, die aus echten Hölzern gefertigt wurde. Es handelt sich durchweg um Unikate, die nach den Vorstellungen unseres Design-Teams bei Firmen in Mitteldeutschland in Auftrag gegeben und gefertigt wurden.