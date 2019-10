Hallo und herzlich Willkommen zum MDR SACHSEN-ANHALT-Ticker anlässlich des Solidaritätskonzerts #HalleZusammen. In knapp einer halben Stunde geht es auf dem Marktplatz in Halle los. Der Eintritt ist übrigens kostenlos. Bis 22 Uhr bekommen Sie an dieser Stelle alle wichtigen Infos und Bilder rund um die heutige Veranstaltung in Gedenken an die Opfer des Terroranschlags am Mittwoch vergangene Woche.