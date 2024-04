Es geht also um eine Art fliegendes Auge für unzugängliche Orte. Und da bietet eine Drohne mehr Möglichkeiten, erklärt Matthias Bertram: "Das Fliegen hat relativ große Vorteile, denn eine Drohne kann in einem Kanal oder Tunnel auch Hindernissen ausweichen, was für ein Wasserfahrzeug oder auch eines mit Rädern eher schwierig ist." Dennoch ist die Drohne schwimmfähig und könnte auch auf dem Wasser landen. Die technische Umsetzung liegt in den Händen des Fraunhoferinstituts in Magdeburg.

Bildrechte: MDR/Uli Wittstock