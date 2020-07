Die Cheerleaderinnen von "Cheer&Dance Waldheim" bei der Sächsischen Landesmeisterschaft. Bildrechte: MDR/Johanna Daher

Wenn man an sportliche Aktivitäten denkt, dann weiß man, dass es in jeder Stadt mindestens einen Fußballverein gibt. Ähnlich war es auch in Waldheim. Es gab einen Fußball- und Handballverein. Eine Gruppe von Jugendlichen hatte aber keine Lust auf das Standard-Angebot, das ihre Kleinstadt zu bieten hatte. Deshalb haben sie die Sache selbst in die Hand genommen. Sie haben sich dafür eingesetzt, dass der Cheerleaderverein "Cheer&Dance Waldheim" gegründet wird. Cheerleadervereine sind sonst eher in Großstädten wie Dresden oder Leipzig vertreten. Den Verein in Waldheim gibt es erst seit 2019. Die Mitglieder können aber inzwischen mit den Vereinen aus den Großstädten mithalten. Die ersten Preise haben sie schon abgesahnt.

Erste Auszeichnungen

Trainerin Stefanie Jahn: "Der Titel ist etwas Besonderes". Bildrechte: MDR/Johanna Daher Der Verein "Cheer&Dance Waldheim" ist Sächsischer Landesmeister und Ost-Deutscher-Vizemeister geworden. Trainerin Stefanie Jahn sagt: "Das ist für einen Ort etwas Besonderes, wenn er sich mit so einem Titel schmücken kann". Jahn erzählt, dass sich der Verein als nächstes eigentlich für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert hatte. Durch Corona fand diese aber doch nicht statt. Inzwischen gehen die Trainings weiter und die Cheerleaderinnen bereiten sich auf neue Wettkämpfe vor.



Mittlerweile nehmen insgesamt 28 Mädchen im Alter von acht bis 18 Jahren regelmäßig an den Trainings teil. Während der Trainings werden nicht nur verschiedene Choreografien für das Cheerleading einstudiert, sondern auch Teamwork und Zusammenhalt geübt. Da den Teilnehmerinnen der Verein so wichtig ist, kümmern sie sich nebenbei um einen Trainerschein. Damit möchten sie den Verein so lange wie möglich aufrechterhalten und vor allem voranbringen. Inzwischen ist Waldheim durch die Cheerleaderinnen schon in der Region bekannt. Den Bekanntheitsgrad möchte der Verein erweitern.

Ein typisches Training als Cheerleader

Cheerleaderinnen bauen während des Trainings eine Pyramide. Bildrechte: MDR/Johanna Daher Die Trainings gehen für alle los mit Dehnübungen. Anschließend gibt es Einheiten für Krafttraining und Beweglichkeit. Dabei teilt sich die Gruppe in zwei auf. Das Training gestaltet sich dann entsprechend der späteren Position in der jeweiligen Choreografie. Für die Positionen unten ist Kraft wichtig, um für einen stabilen Halt zu sorgen. Für die sogenannten "Flyer", also die Cheerleaderinnen mit den Posen oben, ist zum Beispiel das Üben vom Spagat wichtig. Eine typische Cheerleading-Choreografie vereint verschiedene Sprünge, Posen und Pyramiden.

Die Cheerleaderinnen hinter der Gründungsidee

Zur Gründungsidee kam es durch die Cheerleader AG am Gymnasium Hartha. Die Teilnehmerinnen hatten großen Spaß am Cheerleading und wollten nicht nur einmal in der Woche trainieren, sondern viel regelmäßiger. Durch die Initiative der Eltern und der Trainerin Stefanie Jahn wurde dann aus der AG ein Verein.